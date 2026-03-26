Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды

5 қалада ауа сапасы нашарлауы мүмкін.

Бүгiн 2026, 07:20
Бүгiн 2026, 07:20
"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

26 наурызда Алматы, Астана, Қарағанды, Теміртау және Павлодар қалаларында ауа ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі, – деп жазылған хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

