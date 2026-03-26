Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды
5 қалада ауа сапасы нашарлауы мүмкін.
Бүгiн 2026, 07:20
Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
26 наурызда Алматы, Астана, Қарағанды, Теміртау және Павлодар қалаларында ауа ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі, – деп жазылған хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Ең оқылған:
- Боксшы Қанат Ислам жаңа қызметке тағайындалды
- Қазақстанда пәтерақының жартысын мемлекет төлеп береді: Көмекті кім ала алады?
- "Біз бұл соғыста жеңіске жеттік": Трамп АҚШ-тың Иранмен "дәл қазір" келіссөз жүргізіп жатқанын мәлімдеді
- Иранға жаңа ұсыныс: Трамп бір айлық бітім жариялауды көздеп отыр
- Атырау жаңбырдан кейін жарықсыз қалды