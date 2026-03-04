Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды
"Қазгидромет" бүгін тек бір қалада ауа сапасы нашарлайтынын хабарлады.
"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
4 наурызда ауа ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары түнде Атырау қаласында күтіледі, – делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
