Қазақстанның соңғы жаңалықтары

Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 08:18
175
Бөлісу:
pixabay
Фото: pixabay

"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 10 ақпанда Алматы қаласында ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі, – делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ұлыбритания премьер-министрі Эпштейн жанжалына байланысты отставкаға кетуден бас тартты
Келесі жаңалық
6 ай бойы аңдыған: Астанада сталкер сотталды
Өзгелердің жаңалығы