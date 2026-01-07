Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 08:29
74
Бөлісу:
pixabay.com
Фото: pixabay.com

"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 7 қаңтарда Балқаш, Жезқазған, Ақтөбе, Алматы қалаларында, түнде Атырауда ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі, – делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Иерусалимде автобус әскерге шақыруға қарсы наразылық білдірушілерді қағып кетті
Келесі жаңалық
Ұлыбритания зиянды тағамдардың жарнамасына шектеу қойды
Өзгелердің жаңалығы