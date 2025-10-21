Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды

"Қазгидромет" РМК еліміздің 11 қаласында ауа сапасы төмендейтінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2025 жылғы 21 қазанда Петропавл, Өскемен, Семей, Риддер, Ақтөбе, Алматы қалаларында, түнде Астана, Көкшетау, Шымкент, Теміртау, Қарағанды қалаларында қолайсыз метеожағдайлар болжанған, – деп жазылған хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елді мекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.