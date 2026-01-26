Бүгін Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның кезекті отырысы өтеді

Бүгін Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның (Конституциялық комиссия) кезекті отырысы өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тікелей эфир сағат 10:00-де басталады.
Іс-шара келесі әлеуметтік желідегі ресми парақшаларда көрсетіледі:
— в Telegram: t.me/consot_kz
— в Facebook: facebook.com/constcouncil.kz
— в Telegram: t.me/konstituciyalikreforma
Еске салсақ, бұған дейін Астанада Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы өтті.
Комиссия Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тиісті Жарлығын орындау аясында жұмыс істейді.