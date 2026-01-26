Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бүгін Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның кезекті отырысы өтеді

Бүгiн, 09:07
Конституциялық сот
Фото: Конституциялық сот

Бүгін Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның (Конституциялық комиссия) кезекті отырысы өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Тікелей эфир сағат 10:00-де басталады.

Іс-шара келесі әлеуметтік желідегі ресми парақшаларда көрсетіледі:

— в Telegram: t.me/consot_kz
— в Facebook: facebook.com/constcouncil.kz
— в Telegram: t.me/konstituciyalikreforma

Еске салсақ, бұған дейін Астанада Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның алғашқы отырысы өтті. 

Комиссия Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тиісті Жарлығын орындау аясында жұмыс істейді.

