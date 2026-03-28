Бүгін еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайды
Мамандар мұндай кезде ұзақ серуендемеуге кеңес береді.
Бүгiн 2026, 08:11
Бүгiн 2026, 08:11Бүгiн 2026, 08:11
90Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Бүгін, 28 наурызда Қазақстанның үш қаласында – Астана, Алматы және Павлодарда – қолайсыз метеожағдайлар (ҚМЖ) болжануда, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК мәліметіне сілтеме жасап.
Қолайсыз метеожағдайлар – бұл қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (штиль, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесімі, олар жер бетінде зиянды заттардың шоғырлануына әсер етеді. Мұндай жағдайда ауаның сапасы нашарлап, тұрғындардың денсаулығына кері әсер етуі мүмкін.
Ауа ластану деңгейіне әсер ететін негізгі факторлардың бірі – синоптикалық жағдай (жел, жауын-шашын, ылғалдылық, ауа температурасы).
Қолайсыз ауа райы кезінде ұсынылатын шаралар:
- Ашық ауада ұзақ уақыт болуды қысқарту, әсіресе автожолдарға жақын жерлерде. Балалар мен жүкті әйелдерге ұзақ серуендеуге болмайды.
- Өкпе, жүрек-қан тамырлары немесе аллергиялық аурулары бар адамдар әрқашан қажет дәрі-дәрмектерін бірге алып жүруі керек.
- Ашық ауада физикалық күш-жігерді шектеу. Спортпен айналысу тек жабық спорт кешендерінде жүргізілуі тиіс.
