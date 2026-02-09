Бүгін еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайды

«Қазгидромет» РМК бүгінге, 9 ақпанға арналған ауа сапасы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синоптиктердің дерегінше, бүгін еліміздің үш қаласында ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі.
Атап айтқанда, Алматы қаласында, сондай-ақ Астана мен Атырауда түнгі уақытта ауа сапасының төмендеуі болжанып отыр.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – тымық ауа райы, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия сияқты факторлардың әсерінен атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына әкелетін құбылыс. Мұндай кезде елді мекендердегі ауа сапасы уақытша нашарлауы мүмкін.