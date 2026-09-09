Бүгін еліміздің төрт қаласында ауа сапасы нашарлайды
Мамандар мұндай жағдайда ашық ауада, әсіресе көлік қозғалысы көп жолдар мен ластану көздерінің маңында ұзақ жүрмеуге кеңес береді.
9 Қыркүйек 2026, 08:31
БӨЛІСУ
9 Қыркүйек 2026, 08:319 Қыркүйек 2026, 08:31
143Фото: pixabay
Бүгін, 9 қыркүйекте Қазақстанның төрт қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі. Бұл туралы «Қазгидромет» хабарлады.
Синоптиктердің болжамынша, Алматы, Өскемен және Ақтөбе қалаларында қолайсыз метеожағдай қалыптасады. Ал Семейде мұндай жағдай түнгі уақытта болжанып отыр.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның төменгі қабатында ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін ауа райы факторларының жиынтығы. Соның салдарынан аталған қалаларда ауа сапасы уақытша нашарлауы мүмкін.
Мамандар мұндай жағдайда ашық ауада, әсіресе көлік қозғалысы көп жолдар мен ластану көздерінің маңында ұзақ жүрмеуге кеңес береді. Сондай-ақ даладағы қарқынды дене белсенділігін шектеген жөн.
Ең оқылған:
- Арыста мас күйде жүкті әйел мен 2 баласын қағып өлтірген мұғалімге қатысты үкім шықты
- «Мұғалім сабақты тік тұрып өткізеді»: Бас ұстаз желіде қызу талқыланып жатқан мәселеге пікір білдірді
- Желідегі видео үшін жұмысынан шығарылған дәрігер сот арқылы қызметін қайтарды
- 20 қазанда Шымкенттен Сингапурға әуе рейсі ашылады: Билет бағасы қанша?
- Хиджабқа рұқсат берген жекеменшік мектеп лицензиясынан айырылуы мүмкін – министр