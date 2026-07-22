Бүгін еліміздің екі қаласында ауа сапасы нашарлайды
Мамандар мұндай кезде ашық ауада ұзақ серуендемеуге кеңес береді.
22 Шілде 2026, 08:32
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22 Шілде 2026, 08:3222 Шілде 2026, 08:32
171Фото: istockphoto.com
Бүгін, 22 шілдеде Ақтөбе және Атырау қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК мәлімдеді.
Синоптиктердің болжамынша, қолайсыз метеожағдайлар Ақтөбеде күні бойы, ал Атырауда түнгі уақытта сақталады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін ауа райы құбылыстарының жиынтығы. Оған желдің болмауы немесе әлсіз соғуы, тұман және температуралық инверсия жатады.
Мұндай жағдайда елді мекендердегі ауа сапасы нашарлап, тұрғындардың денсаулығына кері әсер етуі мүмкін.
Мамандардың айтуынша, ауа сапасына желдің жылдамдығы, жауын-шашын, ауа ылғалдылығы мен температурасы сияқты метеорологиялық факторлар тікелей әсер етеді.
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