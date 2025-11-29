Бүгін еліміздің бес қаласында ауа сапасы нашарлайды

"Қазгидромет" РМК бүгінге, 29 қарашаға арналған ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синоптиктердің мәліметінше, Орал, Атырау, Ақтөбе, Алматы, сондай-ақ түнде Астана қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Қазгидромет түсіндіргендей, қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына әсер ететін қысқа мерзімді табиғи құбылыстардың жиынтығы. Оған тымық ауа райы, баяу жел, тұман және температуралық инверсия сияқты факторлар жатады.
Мұндай кезде қалаларда атмосфералық ауаның сапасы төмендеуі мүмкін, сондықтан мамандар тұрғындарға денсаулыққа салмақ түсіретін сыртқы белсенділікті шектеуді, мүмкін болса, маска қолдануды және желдетуді дұрыс ұйымдастыруды ескертеді.