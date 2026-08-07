Бүгін еліміздің алты қаласында ауа сапасы нашарлайды
Осыған байланысты тұрғындарға, әсіресе балаларға, қарттарға және тыныс алу жүйесі аурулары бар азаматтарға ұзақ уақыт ашық ауада болмауға кеңес беріледі.
7 Тамыз 2026, 08:10
БӨЛІСУ
7 Тамыз 2026, 08:107 Тамыз 2026, 08:10
280Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
«Қазгидромет» РМК бүгінге, 7 тамызға арналған ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
Синоптиктердің мәліметінше, бүгін Ақтөбе, Алматы, Атырау, Астана қалаларында, сондай-ақ түнгі уақытта Қарағанды мен Теміртауда қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның төменгі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеорологиялық факторлардың (тымық ауа райы, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Мұндай жағдайда елді мекендерде ауа сапасы нашарлап, ластаушы заттардың мөлшері артуы мүмкін. Осыған байланысты тұрғындарға, әсіресе балаларға, қарттарға және тыныс алу жүйесі аурулары бар азаматтарға ұзақ уақыт ашық ауада болмауға кеңес беріледі.
Ең оқылған:
- Қазақстанда әр балаға 50 мың теңгеден беріледі: Көмекті кім және қалай алады?
- ҰБТ-2026: Қанша талапкер грант конкурсына өтті?
- +40°C ыстық пен дауыл: 7 тамызда ауа райы қандай болады?
- Алматыдағы саябақта ер адам балаларға шабуыл жасаған: Анасы оқиғаның мән-жайын айтты
- 7 тамызда мемлекеттік грант иегерлерінің тізімі жарияланады