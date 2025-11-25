Бүгін еліміздің алты қаласында ауа сапасы нашарлайды

Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бүгiн, 08:12
"Қазгидромет" РМК бүгін, 25 қараша күні еліміздің бірнеше қаласында ауа сапасының нашарлайтынын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ресми мәліметке сәйкес, бүгін Алматы, Атырау, Шымкент, Ақтөбе, Балқаш қалаларында, сондай-ақ Астанада түнде қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның беткі қабатында зиянды заттардың жиналуына әсер ететін қысқа мерзімді табиғи құбылыстар. Оларға тымық ауа райы, баяу жел, тұман және инверсия жатады. Мұндай кезде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы төмендеуі мүмкін.

