Бүгін еліміздің алты қаласында ауа сапасы нашарлайды

"Қазгидромет" РМК бүгін, 25 қараша күні еліміздің бірнеше қаласында ауа сапасының нашарлайтынын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ресми мәліметке сәйкес, бүгін Алматы, Атырау, Шымкент, Ақтөбе, Балқаш қалаларында, сондай-ақ Астанада түнде қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның беткі қабатында зиянды заттардың жиналуына әсер ететін қысқа мерзімді табиғи құбылыстар. Оларға тымық ауа райы, баяу жел, тұман және инверсия жатады. Мұндай кезде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы төмендеуі мүмкін.