Бүгін еліміздің алты қаласында ауа сапасы нашарлайды

Бүгін, 26 тамызда Қазақстанның бірнеше қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болжанып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.
Синоптиктердің дерегінше, Ақтөбе, Алматы, Жезқазған, Шымкент қалаларында, сондай-ақ түнде Астана мен Атырауда ауа сапасы төмендеуі мүмкін.
Қолайсыз метеожағдайлар – әлсіз жел, тұман немесе инверсия кезінде зиянды заттардың ауада жиналуына әкелетін қысқа мерзімді факторлардың жиынтығы. Мұндай құбылыс халықтың денсаулығына кері әсер етуі ықтимал.