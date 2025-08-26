Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бүгін еліміздің алты қаласында ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 08:11
Фото: istockphoto.com

Бүгін, 26 тамызда Қазақстанның бірнеше қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болжанып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.

Синоптиктердің дерегінше, Ақтөбе, Алматы, Жезқазған, Шымкент қалаларында, сондай-ақ түнде Астана мен Атырауда ауа сапасы төмендеуі мүмкін.

Қолайсыз метеожағдайлар – әлсіз жел, тұман немесе инверсия кезінде зиянды заттардың ауада жиналуына әкелетін қысқа мерзімді факторлардың жиынтығы. Мұндай құбылыс халықтың денсаулығына кері әсер етуі ықтимал.

