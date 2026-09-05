Бүгін еліміздің 11 қаласында ауа сапасы нашарлайды
Мамандар мұндай кезде ашық ауада ұзақ жүрмеуге кеңес береді.
5 Қыркүйек 2026, 08:32
БӨЛІСУ
5 Қыркүйек 2026, 08:325 Қыркүйек 2026, 08:32
155Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Бүгін, 5 қыркүйекте Қазақстанның 11 қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК мәлімдеді.
Синоптиктердің болжамынша, қолайсыз метеожағдайлар Астана, Ақтөбе, Алматы, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Атырау, Қостанай, Өскемен және Семей қалаларында байқалуы мүмкін.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде желдің әлсіз болуы, тұман және температуралық инверсия сияқты факторлар атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал етеді. Соның салдарынан ауа сапасы нашарлауы мүмкін.
Мамандар мұндай кезде ашық ауада, әсіресе көлік жолдары мен басқа да ластану көздерінің маңында ұзақ жүрмеуге және даладағы физикалық белсенділікті шектеуге кеңес береді.
Ең оқылған:
- «Әзілдесуге болмайды»: Зейнеткер Алматы-Ақтау рейсінен түсіріліп, жауапқа тартылды
- Түркістан облысында көпбалалы ана отбасылық жанжалдан кейін көз жұмды
- Президент тапсырма берді: Астана, Алматы, Шымкентте қалдықтарды кәдеге жарататын зауыттар салынады
- Астанада есірткі сақтаған екі күдікті ұсталды
- Қазақстанда мүгедектігі бар адамдарға қандай жәрдемақы мен төлемдер беріледі?