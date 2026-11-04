Бүгін елімізде ауа райы қандай болады

Синоптиктердің болжамынша, оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде түнде жаңбыр мен қар жауып, күндіз жаңбыр жауады.

4 Қараша 2026, 06:35
АВТОР
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depositphotos.com 4 Қараша 2026, 06:35
4 Қараша 2026, 06:35
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Фото: depositphotos.com

Бүгін, 4 қарашада Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз, салыстырмалы түрде жылы ауа райы күтіледі. Ал еліміздің батысында, оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында жаңбыр жауады. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК мәлімдеді.

Синоптиктердің болжамынша, оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде түнде жаңбыр мен қар жауып, күндіз жаңбыр жауады. Таулы аудандарда нөсер болуы ықтимал. Шығыс Қазақстан облысының шығысында, соның ішінде таулы жерлерде түнде қар жауып, көктайғақ болуы мүмкін.

Сондай-ақ түнде және таңертең елдің кей жерлерінде тұман түседі. Оңтүстік-шығыс пен оңтүстік-батыста жел күшейеді.

Жетісу облысында, Алматы және Қызылорда облыстарының солтүстігінде ауа температурасы -2...-7 градусқа дейін төмендейді.

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