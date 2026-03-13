Бүгін екі қалада ауа сапасы нашарлайды

Ауа ластану деңгейінің қалыптасуына синоптикалық жағдай – жел, жауын-шашын, ылғалдылық, ауа температурасы маңызды әсер етеді.

Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Бүгін, 13 наурызда Қазақстанның екі қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасап.

Синоптиктердің мәліметінше, 13 наурызда Алматы мен Атырауда қолайсыз метеорологиялық жағдайларды, сондай-ақ ауаның ластануын болжайды.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді факторлардың жиынтығы: тыныштық, әлсіз жел, тұман, инверсия. ҚМЖ кезінде қаладағы ауа сапасы нашарлап, адамдардың денсаулығына кері әсер етуі мүмкін.

