Бүгін екі қалада ауа сапасы нашарлауы мүмкін
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның жер қабатында зиянды заттардың (ластаушы заттардың) жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныш жел, әлсіз жел, тұман және инверсиялар) үйлесімі.
14 маусымда екі қалада қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) күтілуде. Тұрғындарға саяхаттарын жоспарлаған кезде ауа райы факторларын ескеру ұсынылады.
Синоптиктердің мәліметі бойынша, 14 маусымда Алматы мен Талдықорғанда ҚМЖ болады деп болжануда.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның жер қабатында зиянды заттардың (ластаушы заттардың) жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныш жел, әлсіз жел, тұман және инверсиялар) үйлесімі.
ҚМЖ-ның пайда болуына байланысты, елді мекендерде атмосфералық ауа сапасының нашарлауы мүмкін, бұл адам денсаулығына әсер етеді.
Ластану деңгейін анықтайтын ең маңызды факторлардың бірі – ауа райы жағдайларының болжамы (жел, жауын-шашын, ылғалдылық және ауа температурасы).
Қолайсыз ауа райы жағдайлары кезінде мыналар ұсынылады:
Ашық ауада, әсіресе тас жолдардың немесе басқа ластану көздерінің жанында болу уақытын азайту. Балалар мен жүкті әйелдер ұзақ серуендеуден аулақ болу керек.
Созылмалы өкпе, жүрек-қан тамырлары немесе аллергиялық аурулары бар адамдар ашық ауада болған кезде қажетті дәрі-дәрмектерді алып жүруі керек. Сыртта дене белсенділігін шектеңіз. Жабық спорт кешендерінде дене шынықтыру жаттығуларын және спорттық іс-шараларды өткізіңіз.
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