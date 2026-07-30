Бүгін бірнеше қалада ауа сапасы нашарлайды
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
30 Шілде 2026, 08:10
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30 Шілде 2026, 08:1030 Шілде 2026, 08:10
134Фото: pexels.com
«Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
30 шілдеде қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Алматы, түнде Астана, Қостанай қалаларында күтіледі, – делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
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