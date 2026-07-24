Бүгін бірнеше қалада ауа сапасы нашарлайды

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

24 Шілде 2026, 07:55
АВТОР
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pixabay 24 Шілде 2026, 07:55
24 Шілде 2026, 07:55
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Фото: pixabay

«Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.

 24 шілдеде бірнеше қалада – Ақтөбеде, түнде Атырау, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау қалаларында қолайсыз ауа райы күтіледі, – делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

 

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