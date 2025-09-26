Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бүгін бірнеше қалада ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 08:35
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Бүгін Қазақстанның жеті қаласында жайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасып, ауа ластанады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2025 жылғы 26 қыркүйекте қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Алматы, түнде Атырау, Астана қалаларында күтіледі, – деп жазылған "Қазгидромет" хабарламасында.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

