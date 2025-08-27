Бүгін бес қалада қолайсыз ауа райы күтіледі

Бүгін, 27 тамызда Қазақстанның бірнеше қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болжанып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасап.
Синоптиктердің дерегінше, Ақтөбе, Алматы, Қарағанды, Теміртау қалаларында, сондай-ақ түнде Астана қаласында ауа сапасы төмендеуі мүмкін.
Қолайсыз метеожағдайлар – әлсіз жел, тұман немесе инверсия кезінде зиянды заттардың ауада жиналуына әкелетін қысқа мерзімді факторлардың жиынтығы. Мұндай құбылыс халықтың денсаулығына кері әсер етуі ықтимал.