Бүгін 8 қалада ауа сапасы нашарлайды

Синоптиктер мұндай кезде ұзақ серуендемеуге шақырады.

Бүгiн 2026, 08:11
Фото: BAQ.KZ архиві

Бүгін, 19 наурызда Қазақстанның сегіз қаласында – Қостанай, Павлодар, Өскемен, Риддер, Орал, Ақтөбе, Алматы және Астана ауа сапасының нашарлауы мүмкін. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – тыныштық, әлсіз жел, тұман және инверсия сияқты факторлар – зиянды заттардың атмосфералық ауада жиналуына ықпал етеді. Мұндай кезде тұрғындардың денсаулығына қауіп төнуі мүмкін.

Синоптиктердің кеңестері:

  • Ашық ауада болу уақытын қысқарту, әсіресе жол бойы немесе ластанған аумақтарда. Балалар мен жүкті әйелдер ұзақ серуендеуден аулақ болу керек.
  • Созылмалы өкпе, жүрек-қан тамырлары аурулары немесе аллергиясы бар адамдар қажетті дәрі-дәрмектерін бірге алып жүруі қажет.
  • Физикалық белсенділікті шектеу. Жаттығулар мен спортты тек жабық спорт кешендерінде өткізу ұсынылады.

