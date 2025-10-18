Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Британдық ханзада Эндрю Йорк герцогы атағынан өз еркімен бас тартты

Бүгiн, 03:40
AP Photo / Sakchai Lalit
Фото: AP Photo / Sakchai Lalit

Британдық ханзада Эндрю Йорк герцогы атағынан өз еркімен бас тартты. Бұл туралы Букингем сарайы ресми мәлімдеме жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.

Марқұм патшайым Елизавета II-нің екінші ұлы және қазіргі патша Чарльз III-нің інісі өзінің шешімін корольмен жеке әңгімеден кейін қабылдағанын айтты.

Мен енді Йорк герцогы атағын және маған берілген өзге де құрметті атақтарды пайдаланбаймын, - делінген ханзаданың мәлімдемесінде.

BBC мәліметінше, Эндрю ресми түрде «ханзада» мәртебесін сақтап қалады, алайда герцог атағы мен онымен байланысты артықшылықтарынан бас тартады.

Эндрю Йорк герцогы атағын анасы Елизавета II-ден алған болатын. Соңғы жылдары ол америкалық қаржыгер Джеффри Эпштейн ісіне байланысты бірқатар жанжалдардың ортасында қалды. Бұған дейін ханзада әскери және қоғамдық құрметті атақтарынан айырылған еді.

