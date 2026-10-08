Brent қайтадан 100 доллардан асты
Brent маркалы мұнай фьючерстері 1,33%-ға өсіп, барреліне 101,53 долларға жетті. Ал америкалық WTI мұнайы 1,26%-ға қымбаттап, 89,39 доллар болды
Мұнай бағасы Таяу Шығыстан жеткізілімдерге қатысты жаңа қауіптердің күшеюіне байланысты өсіп жатыр. Парсы шығанағы мен Ормуз бұғазындағы кемелерге жасалған шабуылдардың жиілеуі әлемдегі негізгі мұнай өндіруші өңірлердің бірінен шикізат тасымалдау тәуекелдерін арттырды, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters агенттігіне сілтеме жасап.
Brent маркалы мұнай фьючерстері 1,33%-ға өсіп, барреліне 101,53 долларға жетті. Ал америкалық WTI мұнайы 1,26%-ға қымбаттап, 89,39 доллар болды.
Сәрсенбі күні мұнай бағасы төмендеген еді. Бұған Халықаралық энергетикалық агенттіктің (ХЭА) мұнай қорларын босатуды жеделдетіп, дизель отынын жеткізуге басымдық беру туралы шешімі әсер етті. Бұл шаралар Иран қатысқан соғыс салдарынан жанармай бағасының рекордтық өсуі мен жеткізілімдегі іркілістерге қарсы наурыз айында бірқатар елдер бастаған жоспар аясында қабылданған.
Алайда қазан айында АҚШ пен Израильдің Иранмен қақтығысы сегізінші айға созылып отырған кезде, Парсы шығанағы мен Ормуз бұғазы арқылы мұнай тасымалдауға қатысты қауіп қайта күшейді. Соғыс басталғанға дейін бұл бағыт арқылы әлемдегі мұнай мен мұнай өнімдерінің шамамен 20%-ы тасымалданатын.
Өткен аптада Ормуз бұғазы арқылы өтетін мұнай танкерлеріне жасалған шабуылдар саны Иранмен соғыс басталғалы бері ең жоғары деңгейге жетті. Бұл Парсы шығанағындағы елдер мұнай экспортын арттырып отырған кезеңде болып отыр. Сонымен бірге жүктер мен экипаждар үшін шығындар мен тәуекелдер де өсуде.
Соңғы оқиғалардың бірінде Катардың солтүстігінде мұнай танкеріне бірнеше снаряд тиген. Соның салдарынан адамдар қаза тауып, жарақат алған. Бұл туралы сәрсенбі күні Ұлыбританияның Теңіз сауда операциялары басқармасы (UKMTO) хабарлады.
ANZ банкінің шикізат нарықтары бойынша аға стратегі Дэниел Хайнстың айтуынша, бұған дейін мұндай шабуылдар Парсы шығанағынан мұнай жеткізілімдерінің қысқаруына алып келген. Ал қазір өндірушілер кемелердің зақымдану қаупіне қарамастан мұнай тасымалдауды жалғастыруға дайын сияқты. Себебі мұнайды халықаралық нарықтарға жеткізудің балама бағыттары жоқ.
Оның сөзінше, ХЭА қорларынан мұнай босату, ең алдымен, ұйымның Таяу Шығыстағы қақтығыс басталған кезде бекіткен 400 млн баррель мұнайды нарыққа шығару жоспарына кіретін көлем есебінен жүзеге асуы мүмкін. Сондықтан ХЭА-ның қазіргі шешімі стратегиялық қорлардың қосымша көлемін пайдалануға әкелмеуі ықтимал.
Сайып келгенде, стратегиялық қорларды босату ұсынысты уақытша ғана арттыруы мүмкін, бірақ жаңа мұнай өндіру қуаттарын қалыптастырмайды, – деді Дэниел Хайнс.
Мұнай бағасының өсуіне АҚШ-тағы мұнай қорлары туралы мәліметтер де қолдау көрсетті. АҚШ Энергетикалық ақпарат басқармасының (EIA) дерегіне сәйкес, 2 қазанда аяқталған аптада шикі мұнай қоры 3,2 млн баррельге азайып, 424,1 млн баррельге түскен.
Reuters сауалнамасына қатысқан сарапшылар қордың небәрі 1,7 млн баррельге қысқаратынын болжаған еді.
Ал дизель отыны мен авиациялық керосинді қамтитын дистилляттар қоры 42 мың баррельге азайып, 105,14 млн баррельді құрады. Бұл көрсеткіш соңғы бес жылдағы осы кезеңге тән деңгейден айтарлықтай төмен болып отыр.
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