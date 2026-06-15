Бразилияда екі тікұшақ соқтығысып, алты адам қаза тапты
Тікұшақтар тікелей ауада соқтығысып, соның салдарынан екі әуе кемесі де жерге құлаған.
Рио-де-Жанейрода екі тікұшақтың әуеде соқтығысуы салдарынан алты адам қаза тапты. Қайғылы оқиға 14 маусым күні таңертең болған, деп хабарлайды Бразилияның G1 телеарнасы.
Басылым мәліметінше, оқиға Рио-де-Жанейроның оңтүстік-батыс бөлігінде тіркелген. Тікұшақтар тікелей ауада соқтығысып, соның салдарынан екі әуе кемесі де жерге құлаған.
«Жексенбі күні таңертең Рио-де-Жанейроның оңтүстік-батысында екі тікұшақ соқтығысып, алты адам қаза тапты», – делінген хабарламада.
Куәгерлердің айтуынша, соқтығыс өте жоғары биіктікте орын алып, әуе кемелерінің бақылаудан шығып, жерге құлауына әкелген. Қаза тапқандардың жеке тұлғалары әзірге анықталған жоқ.
Оқиға орнында құтқару қызметтері жұмыс істеп жатыр, апаттың нақты себептері тергеу барысында анықталатын болады.
Соңғы күндері авиациялық қауіпсіздікке қатысты бірқатар оқиғалар тіркеліп отыр. Мәселен, 13 маусымда АҚШ-тың Пемброк Пайнс қаласында Robinson R44 тікұшағы апатқа ұшырап, төрт адам зардап шеккен болатын. Ал 14 маусымда АҚШ-та F/A-18 Hornet жойғыш ұшағы жаттығу кезінде құлап, орман өртіне себеп болды.
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