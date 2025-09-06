БҚО-да мемлекетке 56 млн теңге шығын келтірген экс-шенеунік сотталды

Сырым ауданының прокуратурасы жүргізген тексеріс нәтижесінде жол құрылысы барысында бірқатар заңбұзушылық белгілі болды. Бұл заңсыздықтарға аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бұрынғы басшысы жол берген, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тергеу материалдарына сәйкес, экс-басшы лауазымдық өкілеттігін теріс пайдаланып, мемлекетке 56 миллион теңгеден астам шығын келтірген.
Сот шешімі күшіне енді
Сырым аудандық соты бұрынғы бөлім басшысын кінәлі деп танып, оған 3 жыл 6 ай мерзімге бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Прокуратураның хабарлауынша, сот үкімі заңды күшіне енді.