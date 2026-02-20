Босанғаннан кейінгі өлім: Жамбыл облысындағы перинаталдық орталыққа тексеріс басталды
Ана өліміне қатысты Денсаулық сақтау министрлігі Жамбыл облысындағы перинаталдық орталыққа тексеріс бастады.
Қазақстанның Денсаулық сақтау министрлігі Жамбыл облысында болған ана өлімі дерегіне байланысты жоспардан тыс тексеріс бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Министрліктің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің өңірлік департаменті мәлім еткендей, тексеріс Жамбыл облыстық перинаталдық орталығына қатысты жүргізілуде. Тергеуге Салтанат Нышанбайдың қайтыс болуы себеп болған.
Тексеру аясында медициналық көмектің барлық кезеңінде медицина қызметкерлерінің әрекеттеріне құқықтық баға беріледі. Бақылау шараларының қорытындысы бойынша материалдар процессуалдық шешім қабылдау үшін уәкілетті органдарға жолданады, - деп хабарлады Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Жамбыл облыстық департаменті.
Денсаулық сақтау министрлігі пациенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және медициналық этика талаптарының бұзылуына мүлде төзбеушілік қағидатын ұстанатынын атап өтті.
Тексеру нәтижелері туралы қоғамға қосымша ақпарат берілетіні хабарланды.
Еске сала кетейік, Жамбыл облысында 30 жастағы әйел кесарь тілігінен кейін сепсиске шалдығып, 22 күн бойы комада жатып көз жұмған. Марқұмның туыстары медициналық көмек кеш көрсетілді деп есептеп, Президентке шағым жолдаған.
