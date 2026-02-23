Борнео аймағында 7,1 баллдық жер сілкінісі болды

Қазіргі уақытта зардап шеккендер мен материалдық зиян туралы ақпарат жоқ.

Бүгiн 2026, 02:34
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
istockphoto.com Бүгiн 2026, 02:34
Бүгiн 2026, 02:34
190
Фото: istockphoto.com

Борнео аймағында 7,1 баллдық жер сілкінісі тіркелді. Бұл туралы Қытайдың Синьхуа агенттігі жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

German Research Center For Geosciences мәліметі бойынша дүмпулер жексенбі күні UTC сағат 16:57-де, 633 км тереңдікте болған. Эпицентрі Борнеоның солтүстік жағалау аймақтарында, соның ішінде Малайзия территориясында қатты сезілді.

Қазіргі уақытта зардап шеккендер мен материалдық зиян туралы ақпарат жоқ.

Сондай-ақ сол күні Фиджи аралдары оңтүстігінде 6,2 баллдық жер сілкінісі тіркелген.

Ең оқылған:

Наверх