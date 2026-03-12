Боранға байланысты бірнеше өңірде жолдар жабылды
Аталған жолдарды 13 наурыз сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр.
Бүгiн 2026, 21:50
65Фото: freepik
Ауа райының нашарлауына байланысты бірқатар республикалық маңызы бар автожолдарда көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жетісу облысында 12 наурыз сағат 20:20-дан бастап Үшарал – Достық автожолының 84-164 шақырым аралығында (Көктұма ауылы – Достық станциясы) көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылды. Жолды 13 наурыз сағат 08:00-де ашу жоспарланған.
Сондай-ақ 12 наурыз сағат 20:00-ден бастап Ақтөбе облысы мен Қостанай облысы аумағында да жолдар жабылды.
Атап айтқанда, Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ автожолының:
- 89-234 шақырым аралығы (Т.Жүргенов ауылы – Қостанай облысының шекарасы);
- 234-455 шақырым аралығы (Ақтөбе облысының шекарасы – Тобыл ауылы) уақытша жабылды.
Аталған жолдарды 13 наурыз сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр.
