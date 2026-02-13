Боран, көктайғақ және аяз: 13 ақпанда ауа райы қандай болады?
Еліміздің солтүстігінде қатты аяз, жел болса, оңтүстігінде көктайғақ пен жауын-шашын болуы ықтимал.
Синоптиктердің болжауынша, Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы жауын-шашынсыз болады. Тек республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында жаңбыр мен қар жауып, ара-тұра жауын-шашын болады деп болжануда. Республика бойынша жел күшейіп, тұман түседі, ал оңтүстік пен оңтүстік-шығыста — көктайғақ пен жаяу борасын болуы ықтимал, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Астанада түнде -26...-28 градус аяз, күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан секундына 3-8 метр жылдамдықпен жел соғады. Күндіз -12...-14 градус, күн бұлтты, жауын-шашын күтілмейді.
Алматыда түнде -4...-6 градус аяз, күн бұлтты, кей уақыттарда қар жауып, тұман түседі және көктайғақ болады. Солтүстік-шығыстан секундына 2-7 метр жылдамдықпен жел соғады. Күндіз 0...+2 градус, күн бұлтты, кей уақыттарда қар жауады, тұман мен көктайғақ сақталады.
Шымкентте түнде +2...+4 градус жылы, күн бұлтты, кей уақыттарда жауын-шашын (негізінен жаңбыр), көктайғақ, тұман. Солтүстік-шығыстан секундына 7-12 метр жылдамдықпен жел соғады. Күндіз +7...+9 градус, күн бұлтты, кей уақыттарда жауын-шашын (негізінен жаңбыр), көктайғақ, тұман.
Абай облысында түнде -23...-28 аяз, облыстың оңтүстігінде -15...-20 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында тұман.
Оңтүстік-шығыстан 9-14 метр, Аягөз ауданында екпіні секундына 15-20 метр жел соғады. Күндіз -13...-18, облыстың оңтүстігінде -5...-10 градус. Жауын-шашынсыз. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында тұман. Семей — түнде -23...-25 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Тұман. Оңтүстік-шығыстан секундына 2-7 метр жел соғады. Күндіз -16...-18 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз.
Алматы облысында түнде -2...-7, облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында -10...-15 градус. Облыстың батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында қар, көктайғақ, таулы аудандарда кей уақыттарда қалың қар жауады. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аудандарында тұман. Солтүстік-шығыстан 9-14 метр, облыстың оңтүстігі мен таулы аудандарында екпіні секундына 15-20 метр жел соғады. Күндіз -2...+3, облыстың солтүстігі мен таулы аудандарында -5...-10 градус. Облыстың батысы мен оңтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, таулы аудандарда қар, көктайғақ, кей уақыттарда қалың қар. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аудандарында тұман.
Қонаевта түнде -5...-7 градус, күн бұлтты, кей уақыттарда қар, тұман, жолдарда көктайғақ. Солтүстік-шығыстан секундына 9-14 метр жел соғады. Күндіз 0...-2 градус, күн бұлтты, таңертең қар, тұман, жолдарда көктайғақ.
Ақмола облысында түнде -26...-31, облыстың солтүстігінде -20 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың солтүстігінде жаяу боран. Оңтүстік-батыстан 9-14 метр, облыстың солтүстігінде екпіні секундына 15-18 метр жел соғады. Күндіз -10...-15 градус. Жауын-шашынсыз. Облыстың солтүстігінде жаяу боран. Көкшетау — түнде -20...-22 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан секундына 8-13 метр жел соғады. Күндіз -10...-12 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз.
Ақтөбе облысында түнде -21...-26, облыстың оңтүстігінде -16 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың солтүстігінде, батысында, шығысында тұман. Оңтүстік-шығыстан секундына 5-10 метр жел соғады. Күндіз -8...-13, облыстың шығысында -16 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың солтүстігінде, батысында, шығысында тұман.
Ақтөбеде түнде -21...-23 градус, ашық. Оңтүстік-шығыстан секундына 2-7 метр жел соғады. Күндіз -9...-11 градус, ашық.
Атырау облысындатүнде -5...-10, облыстың шығысында -15 градус, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан секундына 9-14 метр жел соғады. Күндіз -2...+3, облыстың шығысында -6 градус. Жауын-шашынсыз.
Атырауда түнде -7...-9 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан секундына 6-11 метр жел соғады. Күндіз 0...+2 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз.
Шығыс Қазақстан облысында түнде -22...-27, облыстың шығысы мен орталығында -30 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында тұман. Солтүстік-шығыстан секундына 9-14 метр жел соғады. Күндіз -13...-18, облыстың оңтүстігінде -10 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында тұман.
Өскеменде түнде -23...-25 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Тұман. Солтүстік-шығыстан секундына 1-6 метр жел соғады. Күндіз -13...-15 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз.
Жамбыл облысында түнде 0...-5, облыстың солтүстігі мен таулы аудандарында -10 градус, жауын-шашын (жаңбыр, қар), таулы аудандарда қар, кей уақыттарда қалың қар. Кей уақыттарда тұман, көктайғақ. Солтүстік-шығыстан 9-14 метр, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 метр, түнде екпіні 23 метр жел соғады. Күндіз 0...+5, облыстың солтүстігі мен таулы аудандарында -3...-8 градус, таулы аудандарда қар. Кей уақыттарда тұман, көктайғақ.
Таразда түнде 0...-2 градус, күн бұлтты, кей уақыттарда қар, тұман, көктайғақ. Солтүстік-шығыстан секундына 9-14 метр жел соғады. Күндіз +2...+4 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман, көктайғақ.
Жетісу облысында түнде -6...-11, облыстың шығысы мен таулы аудандарында -15...-20 градус, таулы аудандарда қар, облыстың шығысында, орталығында және таулы аудандарында тұман. Шығыстан 9-14 метр, Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20, кей уақыттарда секундына 23-28 метр жел соғады. Күндіз -3...+2, облыстың шығысында, орталығында және таулы аудандарында -6 градус, облыстың оңтүстігінде жауын-шашын, орталығында аздаған жауын-шашын (жаңбыр, қар), жолдарда көктайғақ, облыстың шығысында, орталығында және таулы аудандарында тұман.
Талдықорғанда түнде -9...-11 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Шығыстан секундына 1-6 метр жел соғады. Күндіз -1...+1 градус, күн бұлтты, аздаған жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман.
Батыс Қазақстан облысында түнде -10...-15, облыстың оңтүстігінде -7 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман. Оңтүстік-шығыстан 9-14 метр, күндіз облыстың батысы мен оңтүстігінде екпіні секундына 15-20 метр жел соғады. Күндіз -5...-10, облыстың оңтүстігінде -2 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман.
Оралда түнде -13...-15 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Тұман. Оңтүстік-шығыстан секундына 9-14 метр жел соғады. Күндіз -5...-7 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Таңертең тұман.
Қарағанды облысында түнде -18...-23, облыстың батысы мен шығысында -28, оңтүстігінде -11 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман. Оңтүстік-шығыстан 7-12 метр, түнде облыстың батысы мен оңтүстігінде екпіні 15 метр жел соғады. Күндіз -9...-14, облыстың батысы мен шығысында -18, оңтүстігінде -5 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман.
Қарағандыда түнде -21...-23 градус, ашық, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан секундына 2-7 метр жел соғады. Күндіз -9...-11 градус, ашық, жауын-шашынсыз.
Қостанай облысында түнде -20...-25, облыстың оңтүстік-шығысында -28 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында тұман. Оңтүстік-батыстан 9-14 метр, облыстың солтүстігінде екпіні секундына 15-20 метр жел соғады. Күндіз -12...-17, оңтүстік-шығыста -9 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында тұман.
Қостанайда түнде -20...-22 градус, ашық, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан секундына 9-14 метр жел соғады. Күндіз -13...-15 градус, ашық, жауын-шашынсыз.
Қызылорда облысында түнде -6...-11, облыстың солтүстігінде -16, оңтүстігінде -3 градус, облыстың шығысында аздаған қар. Облыстың солтүстігі мен орталығында тұман. Солтүстік-шығыстан секундына 9-14 метр жел соғады. Күндіз -2...+3, облыстың солтүстігінде -7 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың солтүстігі мен орталығында тұман.
Қызылордада түнде -6...-8 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман. Солтүстік-шығыстан секундына 9-14 метр жел соғады. Күндіз 0...+2 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман.
Маңғыстау облысында түнде -2...+3, облыстың солтүстік-шығысында -6 градус, облыстың батысы мен оңтүстігінде аздаған жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ. Облыстың оңтүстігі мен орталығында тұман. Оңтүстік-шығыстан 9-14 метр, облыстың оңтүстігінде, батысында, орталығында екпіні секундына 15-20 метр жел соғады. Күндіз +3...+8, облыстың солтүстік-шығысында 0 градус. Облыстың батысы мен оңтүстігінде аздаған жаңбыр. Облыстың оңтүстігі мен орталығында тұман.
Ақтауда түнде +1...+3 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан 9-14 метр, күндіз екпіні секундына 15-20 метр жел соғады. Күндіз +6...+8 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз.
Павлодар облысында түнде -23...-28, облыстың шығысында -31 градус, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан секундына 7-12 метр жел соғады. Күндіз -12...-17, облыстың оңтүстігінде -7 градус, жауын-шашынсыз.
Павлодарда түнде -24...-26 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан секундына 7-12 метр жел соғады. Күндіз -13...-15 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз.
Солтүстік Қазақстан облысында түнде -18...-23, облыстың оңтүстігінде -26 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың батысында тұман. Оңтүстік-батыстан 9-14 метр, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні секундына 15-20 метр жел соғады. Күндіз -8...-13, облыстың оңтүстігінде -16 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың батысында тұман.
Петропавлда түнде -18...-20 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан 9-14 метр, екпіні секундына 15-20 метр жел соғады. Күндіз -11...-13 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз.
Түркістан облысында түнде -1...+4, облыстың солтүстігі мен таулы аудандарында -3...-8 градус, облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, кей уақыттарда қалың жауын-шашын (жаңбыр, қар), таулы аудандарда қар, көктайғақ, кей уақыттарда қалың қар. Облыстың батысында, солтүстігінде, таулы аудандарында тұман. Шығыстан 8-13 метр, облыстың солтүстігі мен таулы аудандарында 15-20 метр жел соғады. Күндіз +5...+10, облыстың солтүстігі мен таулы аудандарында -3...+2 градус, облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында жаңбыр, кей уақыттарда қалың жаңбыр, таулы аудандарда жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, кей уақыттарда қалың жауын-шашын. Облыстың батысында, солтүстігінде, таулы аудандарында тұман.
Түркістанда түнде +1...+3 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман. Солтүстік-шығыстан секундына 8-13 метр жел соғады. Күндіз +6...+8 градус, күн бұлтты, жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ. Кей уақыттарда тұман.
Ұлытау облысында түнде -17...-22, облыстың оңтүстігінде -10 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман. Солтүстік-шығыстан 7-12 метр, түнде облыстың солтүстігі мен оңтүстігінде екпіні 15 метр жел соғады. Күндіз -3...-8, облыстың солтүстігі мен шығысында -14 градус, жауын-шашынсыз. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман.
Жезқазғанда түнде -17...-19 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан секундына 7-12 метр жел соғады. Күндіз -6...-8 градус, күн бұлтты, жауын-шашынсыз.
Еске салайық, бұған дейін синоптиктер ақпан айында күн қандай болатыны туралы болжамды жаңартқан еді.
