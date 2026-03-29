Бокстан Азия чемпионаты: қазақстандықтардың алғашқы қарсыластары кімдер
Азия чемпионаты 30 наурыз бен 10 сәуір аралығында өтеді.
Моңғолияның Улан-Батор қаласында бокстан Азия чемпионаты аясында жеребе тарту рәсімі өтіп, оның қорытындысы бойынша қазақстандық спортшылардың алғашқы қарсыластары анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ерлер
50 кг дейін: Санжар Тәшкенбай – Баглан Ергешов (Қырғызстан) пен Вишванат Суреш (Үндістан) жекпе-жегінің жеңімпазы
55 кг дейін: Махмұд Сабырхан – Махди Альмасалех (Иордания) пен Шахзод Музафаров (Өзбекстан) жекпе-жегінің жеңімпазы
60 кг дейін: Оразбек Асылқұлов – Поль Баскон (Филиппин)
65 кг дейін: Ертуған Зейнуллинов – Ю Линь (Тайбэй)
70 кг дейін: Төрехан Сабырхан – Ким Юн Су (Оңтүстік Корея) мен Шамшер Саидов (Тәжікстан) жекпе-жегінің жеңімпазы
75 кг дейін: Сабыржан Ақалықов – Яги Талга (Жапония)
80 кг дейін: Ерасыл Жақпеков – Сагын Сатыбалды (Қырғызстан) мен Фазлиддин Эркинбоев (Өзбекстан) жекпе-жегінің жеңімпазы
85 кг дейін: Нұрбек Оралбай – Барлаахан Дору (Моңғолия) мен Мохаммад Сулейман (Иордания) жекпе-жегінің жеңімпазы
90 кг дейін: Сағындық Тоғамбай – Хань Сюэчжэнь (Қытай)
90 кг жоғары: Айбек Оралбай – Бекнур Хали (Моңғолия) мен Арман Маханов (Өзбекстан) жекпе-жегінің жеңімпазы
Әйелдер
48 кг дейін: Әйгерім Сәттібаева – Сабина Бобокулова (Өзбекстан)
51 кг дейін: Жәзира Орақбаева – Кум Бьель Ан (Солтүстік Корея)
54 кг дейін: Элина Базарова – Прити (Үндістан)
57 кг дейін: Ұлжан Сәрсенбек – Панрави Руенрос (Таиланд) пен Хюен Чан Нгуен (Вьетнам) жекпе-жегінің жеңімпазы
60 кг дейін: Римма Волосенко – Прия (Үндістан)
65 кг дейін: Лаура Есенкелді – Боро Анкушита (Үндістан)
70 кг дейін: Бақыт Сейдіш – Суджин Сон (Оңтүстік Корея) мен Алимире Абудурейиму (Қытай) жекпе-жегінің жеңімпазы
75 кг дейін: Валентина Хальзова – Суен Сон (Оңтүстік Корея)
80 кг дейін: Надежда Рябец – Пуджа Рани (Үндістан)
80 кг жоғары: Дина Исламбекова – Олтиной Сотимбоева (Өзбекстан).
