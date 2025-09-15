Бокстан ӘЧ: Қазақстан құрамасы жалпыкомандалық есепте жеңімпаз атанды

Бүгін, 15 қыркүйекте Ливерпульде (Ұлыбритания) бокстан әлем чемпионаты өз мәресіне жетті. Қазақстан ұлттық құрамасы бұл додада жеті алтын, бір күміс және екі қола жүлде жеңіп алып, жалпыкомандалық есепте бірінші орынға ие болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алтын медаль иегерлері:
- Алуа Балқыбекова (51 келіге дейін)
- Санжар Тәшкенбай (50 келіге дейін)
- Махмұд Сабырхан (55 келіге дейін)
- Аида Әбікеева (65 келіге дейін)
- Наталья Богданова (70 келіге дейін)
- Төрехан Сабырхан (70 келіге дейін)
- Айбек Оралбай (90 келіден жоғары)
Күміс медаль:
- Назым Қызайбай (48 келіге дейін)
Қола медаль:
- Виктория Графеева (60 келіге дейін)
- Елдана Тәліпова (80 келіден жоғары)
Жалпы есепте Қазақстаннан кейінгі орындарды:
- Өзбекстан (6 алтын, 2 күміс, 3 қола) – екінші орын,
- Үндістан (2 алтын, 1 күміс, 1 қола) – үшінші орын иеленді.
Бұл нәтиже Қазақстан боксы тарихындағы ең ірі жетістіктердің бірі болып саналады.