Boeing қауіпсіздік талаптарын бұзғаны үшін $3,1 млн айыппұл төледі
FAA мәліметінше, айыппұл 2025 жылғы қыркүйекте белгіленген және Boeing оны 2026 жылғы қаңтарда толық өтеген.
Boeing компаниясы АҚШ-тың Федералды авиация әкімшілігіне (FAA) авиациялық қауіпсіздік талаптарын бірнеше рет бұзғаны үшін $3,1 млн айыппұл төледі. Бұл туралы Reuters хабарлады.
FAA мәліметінше, айыппұл 2025 жылғы қыркүйекте белгіленген және Boeing оны 2026 жылғы қаңтарда толық өтеген. Компания да төлем жасалғанын растады. Бұған дейін бұл ақпарат көпшілікке жарияланбаған.
Айыппұл салуға негіз болған заңбұзушылықтардың бір бөлігі 2024 жылы Alaska Airlines әуе компаниясының Boeing 737 MAX 9 ұшағында болған төтенше жағдаймен байланысты. Сол кезде ұшу барысында ұшақ фюзеляжындағы есік бітеуішінің панелі ажырап кеткен еді.
FAA 2024 жылы Boeing-тің Вашингтон штатындағы Рентон қаласындағы 737 зауытында және сол кездегі қосалқы мердігер Spirit AeroSystems компаниясының Канзас штатындағы Уичита қаласындағы фюзеляж өндірісінде жүздеген сапа жүйесі талаптарының бұзылғанын анықтаған.
Реттеуші Boeing-ті қауіпсіздікке жауапты мамандардың тәуелсіз жұмысына араласты деп те айыптады. Тергеу барысында компания қызметкерінің FAA атынан тексеру жүргізген әріптесіне нормативтік талаптарға сәйкес келмеген 737 MAX ұшағын жеткізу кестесін сақтау үшін мақұлдауға қысым жасағаны анықталған.
2024 жылғы Alaska Airlines оқиғасынан кейін 737 MAX 9 ұшақтарын пайдалануға уақытша тыйым салынып, Boeing-тің 737 өндірісі айына 38 ұшақпен шектелген. Бұл шектеу 2025 жылғы қазанда алынып тасталды.
АҚШ сенаторы Ричард Блументаль бұған дейін FAA белгілеген айыппұл көлемін жеткіліксіз деп бағалаған.
«Boeing үшін мұндай айыппұлдар қауіпті әрекеттерді тежеу құралы емес, бизнесті жүргізуге кететін қарапайым шығынға айналады», – деген еді сенатор.
2026 жылғы шілдеде FAA бірнеше ай бойы өндіріс сапасы мен қауіпсіздік көрсеткіштерін тексергеннен кейін Boeing-ке барлық 737 MAX және 787 ұшақтарына ұшуға жарамдылық сертификаттарын қайтадан беруге рұқсат еткенін хабарлады.
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