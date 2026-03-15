Біз Иран халқына құрметпен қараймыз – Тоқаев
Оның айтуынша, кез келген кикілжің бейбіт және дипломатиялық жолмен шешілуі қажет.
Мемлекет басшысы Референдум учаскесінде дауыс бергеннен кейін журналистердің сұрақтарына жауап бере отырып, Қазақстанның Иран еліне қатысты ұсатынмын атады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
«Қазақстан әлемге бейбіт ел ретінде белгілі. Кез келген қақтығысты дипломатиялық жолмен шешуді жақтаймыз. Бұл –айнымас ұстанымымыз. Таяу Шығыста орын алған жағдайдың түрлі себебі бар. Мен мұны жақында өткен алқалы жиында да айтқанмын. Расында, Шығанақтағы араб елдерінің басшыларымен телефон арқылы сөйлестім, тілектес екенімді жеткіздім. Ал Иран Президенті Пезешкианның жақында елімізге ресми сапармен келгенін білесіздер. Сол кезде жақсы әсер қалдырды. Ол – зайырлы көзқарастағы адам, өзі кардиохирург. Мен оның Иран Шығанақ елдеріне шабуыл жасамайды деген мәлімдемесін құптадым» – деді Президент.
Сондай-ақ, ол Иран халқы туралы жылы лебіз білдірді: «Біз Иран халқына, оның мәдениеті мен тарихына құрметпен қараймыз. Сондықтан өз ұстанымымыздан айныған жоқпыз, әрдайым бейбітсүйгіш ел болып қала береміз».
