"Біз айқын процесс көрдік": Тәжікстан ОСК төрағасы Қазақстандағы референдум туралы айтты
Тәжікстан ОСК төрағасы Қазақстандағы референдум туралы өз пікірін айтты.
Халықаралық бақылаушылар Қазақстандағы республикалық референдумды жоғары деңгейде ұйымдастырылып, өткізілгенін атап өтті. Бұл туралы Тәжікстан Республикасының Орталық сайлау және референдум комиссиясының төрағасы Бахтиёр Худоёрзода баспасөз конференциясында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның сөзінше, халықаралық бақылаушылар Қазақстанға референдумды дайындау және өткізу процесін бақылауға шақырғаны үшін алғыстарын білдіруде.
Халықаралық бақылаушылар Қазақстан тарапына жаңа Конституцияны қабылдау бойынша республикалық референдумды дайындау және өткізу процесін бақылауға қатысуға шақырғаны үшін алғыс білдіреді. Осы бақылаушылардың пікірін қолдай отырып, біз Қазақстан Республикасының Орталық комиссиясының референдумды өткізу бойынша кең ауқымды ұйымдастырушылық жұмысын ерекше атап өткім келеді, - деді Худоёрзода.
Ол бақылаушылар дауыс беруді дайындау барлық деңгейде қадағаланғанын атап өтті.
Біздің бақылауымыз көрсеткендей, референдумды дайындау және өткізу бойынша барлық деңгейдегі комиссиялар, оның ішінде Қазақстан Республикасының Орталық комиссиясы, азаматтардың республикалық референдумға қатысуына толық жағдай жасау үшін ауқымды жұмыстарды жүргізді. Бұл жұмыс жоспарлы және білікті түрде, республикалық референдум өткізудің негізгі принциптеріне сай жүзеге асырылды, - деді халықаралық бақылаушы.
Оның сөзінше, референдумды ұйымдастыру Конституция мен елдің заңнамасына толық сәйкес өткізілген.
Қазақстан Республикасының Конституциясына және республикалық референдум туралы Конституциялық заңына сәйкес, Қазақстан Республикасының Орталық комиссиясы өзіне жүктелген өкілеттілікті орындап, азаматтардың ерікті түрде дауыс беруге қатысуын және дауыс беру процесінің айқын болуын қамтамасыз етті,- деп атап өтті ол.
Сонымен қатар, бақылаушылар дауыс беру күні бірнеше сайлау учаскесіне барды.
15 наурызда біз Астана қаласындағы бірнеше учаскеде болып, дауыс беру процесін бақыладық. Учаскелік комиссиялардың референдумды өткізу жұмысы референдумға ерікті қатысу және ашықтық принциптеріне сай болды, – деді Худоёрзода.
Оның сөзінше, Қазақстан азаматтары дауыс беруге өз құқықтарын еркін жүзеге асырды, ал референдум халықтың ерік білдіруінің көрінісі болды.
