Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Биыл Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің 9 өңіріне жұмыс сапарымен барды

Бүгiн, 09:17
248
Бөлісу:
Ақорда
Фото: Ақорда

Биыл Мемлекет басшысының сыртқы және ішкі саясат бағытындағы қызметі өте қауырт әрі жемісті өтті. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі – Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.  

2025 жыл елеулі саяси және әлеуметтік-экономикалық жаңғыруларға толы болды. Ең бастысы, халықтың тұрмыс-тіршілігінде оң өзгерістер орын алды. Жаңа өндіріс орындары ашылып, қамба астыққа толды. Тұрғын үйлер, мектептер мен ауруханалар салынып, көлік жолдары жаңартылды, - дейді Руслан Желдібай.

Оның айтуынша, биыл Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің 9 өңіріне жұмыс сапарымен барып, 50-ден астам өндірістік, ғылыми, әлеуметтік-мәдени нысанды аралап көрді. 

Сондай-ақ Президент 16 облыс және республикалық маңызы бар қала әкімдерінің есебін тыңдады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Трамп пен Путин телефон арқылы сөйлесіп, Украинадағы бейбітшілік пен келісімге қол жеткізу жолдарын талқылады
Келесі жаңалық
Ақтауда мас жүргізуші ауладағы автотұрақта жол-көлік оқиғасын жасады
Өзгелердің жаңалығы