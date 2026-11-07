Биржада алтын бағасы арзандады

Сауда деректеріне сәйкес, Нью-Йорктегі Comex биржасында алтынның желтоқсан айындағы фьючерс бағасы бір трой унция үшін 56,03 долларға немесе 2,53 пайызға арзандап, 4057,47 долларды құрады.

7 Қараша 2026, 08:47
АВТОР
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pixabay 7 Қараша 2026, 08:47
7 Қараша 2026, 08:47
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Фото: pixabay

Жұма күні кешке халықаралық биржада алтын бағасы 1 пайыздан астам төмендеді. Дегенмен бағалы металл соңғы үш аптадағы құлдыраудан кейін аптаны өсіммен аяқтауға жақын. Бұл туралы BAQ.KZ «Прайм» агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.

Сауда деректеріне сәйкес, Нью-Йорктегі Comex биржасында алтынның желтоқсан айындағы фьючерс бағасы бір трой унция үшін 56,03 долларға немесе 2,53 пайызға арзандап, 4057,47 долларды құрады.

Күмістің желтоқсан айындағы фьючерстері де 1 пайызға төмендеп, бір унциясы 51,85 доллар болды.

Соған қарамастан, апта басынан бері алтынның бағасы шамамен 4 пайызға, ал күмістің құны 5,8 пайызға өскен.

Айта кетейік, бұған дейін екі бағалы металл да қатарынан үш апта бойы арзандаған болатын.

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