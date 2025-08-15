Бірқатар өңірде найзағай, бұршақ пен өрт қаупі күшейеді

16 тамызда еліміздің көп өңірінде найзағай, бұршақ, дауыл, шаңды дауыл күтіледі. Ал кей өңірде желдің екпіні 28 м/с-қа жетіп, төтенше және жоғары өрт қаупі сақталады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұлытау облысының батысы мен шығысында кей жерлерде қатты жаңбыр жауады. Түнде облыстың батысында және шығысында найзағай, күндіз найзағай, бұршақ, бұршақ жаууы мүмкін. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні күндіз екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде өте жоғары өрт қаупі сақталады, орталықта, облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Жезқазған қаласы: 16 тамызда күн күркіреп, күндіз бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні күндіз екпіні 15-18 м/с.
Жетісу облысының таулы аудандарында найзағай күтіледі. Батыстан жел соғады, күндіз Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20 м/с. 16-17 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады. Талдықорған қ.: 16-17 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысының солтүстігінде кей уақыттарда қатты жаңбыр күтіледі. Түнде облыстың батысында, солтүстігінде найзағай, күндіз найзағай, дауыл, бұршақ. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың батысында жоғары өрт қаупі күтіледі. Қарағанды қ.: 16 тамызда найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады күндіз екпіні 15-20 м/с.Атырау облысының солтүстігінде, шығысында найзағай күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады. Атырау қ.: 16 тамызда төтенше өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында найзағай, күндіз дауыл, шаңды дауыл күтіледі. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: 16 тамызда күндіз найзағай, дауыл, шаңды дауыл күтіледі. Жел батыстан соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Астанада кей уақыттарда найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с.
Павлодар облысының батысында, солтүстігінде, шығысында найзағай күтіледі. Күндіз найзағай, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында бұршақ, дауыл күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Павлодар қ.: 16 тамызда найзағай күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының шығысында найзағай күтіледі. Жел солтүстік-батыстан соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың солтүстігінде, оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында төтенше өрт қауіпі сақталады. Орал қ.: 16 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады.
Ақтөбе облысының батысында, солтүстігінде, шығысында найзағай күтіледі. Батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбе қ.: 16 тамызда түнде найзағай күтіледі. Батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с.
Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, түнде облыстың солтүстігінде, шығысында 15-20 м/с, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде 15-20, екпіні 25 м/с. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Өскемен қ.: 16 тамызда найзағай, күндіз бұршақ күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15-20 м/с.
Абай облысының оңтүстігінде, орталығында найзағай күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғады, түнде облыстың орталығында 15-20 м/с, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстік-батысында, орталығында 15-20, екпіні 23-28 м/с. Облыстың солтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Семей қ.: 16 тамызда күндіз найзағай, бұршақ күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде қатты жаңбыр, бұршақ күтіледі. Найзағай. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман. Солтүстіктен жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қостанай қ.: 16 тамызда найзағай күтіледі. Түнде және таңертең тұман.
Маңғыстау облысында төтенше өрт қаупі күтіледі, облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының солтүстігінде, таулы аудандарында найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында күші 15-20 м/с, екпіні 25 м/с күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Тараз қ.: 16 тамызда солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Түнде облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде найзағай, күндіз найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, таңертең және күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Көкшетау қ.: 16 тамызда найзағай күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде найзағай, күндіз найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Петропавл қ.: 16 тамызда найзағай күтіледі. Түнде және таңертең тұман күтіледі.
Түркістан облысының солтүстігінде, батысында, таулы аудандарында найзағай, дауыл, шаңды дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ауысатын жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, батысында, таулы аудандарында күші 15-20, екпіні 23-28 м/с. Облыста төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкент қ.: 16 тамызда оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ауысатын жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан қ.: 16 тамызда күндіз найзағай, дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ауысатын жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Алматы облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында найзағай күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде, таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстігінде, батысында, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Алматы қ.: 16 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады. Қонаев қ.: 16 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады.