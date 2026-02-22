Бірқатар облыста көлік қозғалысына шектеу енгізілді
Ауа райының бұзылуына байланысты бүгін, 22 ақпан кешінен бастап бірнеше өңірде автокөлік қозғалысына уақытша шектеу қойылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қостанай облысы
2026 жылғы 22 ақпан сағат 20:00-ден бастап:
- «Жезқазған – Арқалық – Петропавл» автожолы, 252-377 шақырым (Ұлытау облысының шекарасынан Арқалық қаласына дейін);
- «Жезқазған – Арқалық – Петропавл» автожолы, 340-377 шақырым (Арқалық қаласынан Ақмола облысының шекарасына дейін).
Сондай-ақ 22 ақпан сағат 21:00-ден бастап:
- «Қостанай – Мамлютка» автожолы, 250-402 шақырым (Ұзынкөл ауылынан Тобыл қаласына дейін) – жүк және қоғамдық көліктер үшін.
Ұлытау облысы
22 ақпан сағат 20:00-ден бастап:
- «Жезқазған – Арқалық – Петропавл» автожолы, 137-252 шақырым (Ұлытау қаласынан Қостанай облысының шекарасына дейін).
Сонымен қатар 22 ақпан сағат 20:15-тен бастап:
- «Жезқазған – Арқалық – Петропавл» автожолы, 64-137 шақырым (Жезді ауылынан Ұлытау кентіне дейін) – барлық көлік түрлері үшін.
Ақмола облысы
22 ақпан сағат 20:00-ден бастап:
- «Жезқазған – Арқалық – Петропавл» автожолы, 377-552 шақырым (Қостанай облысының шекарасынан Сұрған ауылына дейін).
Жол учаскелерін 2026 жылғы 23 ақпанда таңертеңгі сағат 08:00-09:00 аралығында ашу жоспарланып отыр.
Жүргізушілерге сапарды алдын ала жоспарлап, ауа райы жағдайын ескеруге кеңес беріледі.