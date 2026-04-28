"Бірнеше өңірде өрт қаупі шарықтады" – Қазгидромет ескерту жасады
Қазгидромет бірнеше өңірде өрт қаупі күрт күшейгенін ескертті. Ең қауіпті аймақтар аталып, төтенше қауіп жарияланған өңір де бар.
Бүгiн 2026, 15:56
БӨЛІСУ
172Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов
"Қазгидромет" РМК өрт қаупі ең жоғары өңірлерді атады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Атырау облысының оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Солтүстік Қазақстан облысының батысында, Павлодар облысының солтүстігінде, Абай облысының орталығында, Қызылорда облысының шығысында өрт қаупі жоғары. Жетісу облысының оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі күтілуде, - дейді Қазгидромет мамандары.
