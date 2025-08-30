Бірнеше өңірде ауа райына байланысты ескерту жасалды

31 тамызда Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райы тұрақсыз болады, соның ішінде найзағай ойнап, дауыл мен екпіні күшті жел соғады және бұршақ жауады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында найзағай, дауыл, күндіз бұршақ күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20, кей уақыттарда 25 м/с. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі күтіледі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағанды қ.: 31 тамызда кей уақыттарда найзағай, дауыл, күндіз бұршақ күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады кей уақыттарда екпіні 16 м/с. Жоғары өрт қаупі күтіледі.
Атырау облысының батысында шаңды дауыл күтіледі. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Күндіз облыс бойынша 35-37 градус қатты ыстық күтіледі. Облыстың шығысында, оңтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында, солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Атырау қ.: 31 тамызда шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с. Күндіз 35 градус қатты ыстық күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысында солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың шығысында, орталығында күші 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: 31 тамызда төтенше өрт қаупі сақталады.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде найзағай, күндіз найзағай, облыстың батысында солтүстігінде, шығысында бұршақ, дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады Қостанай қ.: 31 тамызда күндіз найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында қатты жаңбыр, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Найзағай. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел батысқа ауысады, күші 15-20, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 23-28 м/с. Облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Өскемен қ.: 31 тамызда кей уақыттарда қатты жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел батысқа ауысады, екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 25 м/с.
Абай облысының солтүстігінде, орталығында қатты жаңбыр, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Найзағай. Батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күші 15-20, кей уақыттарда екпіні 23-28 м/с. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Семей қ.: 31 тамызда күндіз кей уақыттарда қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Найзағай. Батыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 25 м/с.
Ақтөбе облысының солтүстігінде, шығысында батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтөбе қ.: 31 тамызда батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15 м/с күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында қатты жаңбыр күтіледі. Найзағай, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында бұршақ, дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында 15-20, күндіз екпіні 23-28 м/с. Павлодар қ.: 31 тамызда қатты жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ, дауыл күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с.
Жетісу облысында солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың оңтүстігінде, солтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 23-28 м/с. 31 тамыз - 02 қыркүйекте жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Талдықорған қ.: 31 тамызда солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. 31 тамыз - 02 қыркүйекте жоғары өрт қаупі сақталады.
Түркістан облысының солтүстігінде, батысында шаңды дауыл күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, таңертең және күндіз облыстың солтүстігінде, батысында, таулы аудандарында күші 15-20 м/с. Облыста төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкент қ.: 31 тамызда солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістан қ.: 31 тамызда күндіз шаңды дауыл тұрады. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Астана қ.: 31 тамызда күндіз найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, кей уақыттарда екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысының Алакөл көлдері ауданында солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 30 м/с және одан аса күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының шығысында, оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында төтенше өрт қаупі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының шығысында найзағай, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде найзағай, бұршақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында тұман күтіледі. Батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Петропавл қ.: 31 тамызда күндіз найзағай күтіледі. Батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Жамбыл облысында солтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-шығыс желіне ауысады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады. Тараз қ.: 31 тамызда солтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-шығыс желіне ауысады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі. Төтенше өрт қаупі сақталады.