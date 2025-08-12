Билет бағасы және шағым: Әуе жолаушылары не білуі керек?

Қазақстанда әуе билеттерінің бағасы заңмен реттелмейді. Соған қарамастан, жолаушылардан рейске қатысты шағымдар жиі түседі. Азаматтық авиация комитеті төрағасының орынбасары Дархан Катышев билет аларда не нәрсеге мән беру керегін түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Шағым көп екенін мойындаймыз. Әлеуметтік желілерде, өзімізге де арыздар түсіп жатады. Жолаушыларға ең алдымен айтарымыз – билет аларда тарифке қарау керек. Мысалы, Fly Arystan-ның 15 түрлі тарифі бар. Ақшасы қайтарылатын тариф те, қайтарылмайтын тариф те болады. Әрқайсысының бағасы да әртүрлі, - деді ол.
Катышев билет сатып аларда оның ережелеріне назар аудару керегін ескертті. Қағидаларда билет құнын қай кезде қайтаратыны, қашан қайтармайтыны немесе ваучермен берілетіні нақты жазылады.
Сонымен қатар, Қазақстанда әуе компаниясының кінәсінен уақытында ұша алмаған жолаушының заң бойынша мынандай құқықтары бар:
- 2 сағаттан артық күткен жағдайда – екі телефон қоңырауын шалу және екі электрон хат жіберу мүмкіндігі;
- 2 сағаттан артық күткен жағдайда – салқын сусындармен қамтамасыз ету;
- күндіз 6 сағаттан, түнде 8 сағаттан артық күткен жағдайда – ыстық тамақ беру;
- "Ана мен бала" бөлмесіне (болса) кіру мүмкіндігі;
- 6–8 сағаттан артық күткен жағдайда – қонақүй мен оған дейінгі трансфер;
- 5 сағаттан артық кешіккенде – ұшудан бас тартып, билет ақшасын толық қайтарып алу.
5 сағаттан артық күткен адам ұшудан бас тартып, билет ақшасын қайтара алады. Қайтарымсыз тарифпен алынған билет болса да, толық ақшасын алып, ұшудан бас тартуға құқығы бар.
Бұған дейін енді қазақстандықтар Токио мен Нью-Йоркке тікелей ұша алатынын хабарлаған болатынбыз.