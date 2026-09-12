Бибісара Асаубаева халықаралық турнирде қатарынан екінші жеңіске қол жеткізді
FYERS American Gambits командасының намысын қорғап жүрген Асаубаева әйелдер тақтасында Үндістан өкілі Дивья Дешмухпен кездесті. Қазақстандық шахматшы қарсыласын сенімді түрде жеңіп, 4:0 есебімен басым түсті.
Қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева Үндістанда өтіп жатқан Tech Mahindra Global Chess League-2026 командалық турнирінің тоғызыншы турында жеңіске жетті.
FYERS American Gambits командасының намысын қорғап жүрген Асаубаева әйелдер тақтасында Үндістан өкілі Дивья Дешмухпен кездесті. Қазақстандық шахматшы қарсыласын сенімді түрде жеңіп, 4:0 есебімен басым түсті.
Алайда Бибісара Асаубаеваның жеке жеңісі командасының жалпы нәтижесіне жеткіліксіз болды. Параллель өткен партияларда өзбекстандық Жавохир Синдаров әлемдік рейтинг көшбасшысы Магнус Карлсеннен 0:3 есебімен ұтылса, Даниил Дубов Видит Гуджратиге дәл сондай есеппен жол берді.
Нәтижесінде Alpine APL Pipers командасы FYERS American Gambits ұжымын 9:7 есебімен жеңді.
Бұл Бибісара Асаубаеваның турнирдегі қатарынан екінші жеке жеңісі болды. Бұған дейін сегізінші турда ол Полина Шувалованы ұтқан.
Tech Mahindra Global Chess League-2026 турнирі Үндістанның Бангалор қаласында өтіп жатыр. Жарыс 13 қыркүйекте финалдық матчтармен аяқталады.
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