Бибігүл Жексенбай жастар мен азаматтық секторға Жаңа Конституцияның маңызын түсіндірді
Сенатор Бибігүл Жексенбайдың жастармен және ҮЕҰ өкілдерімен жаңа Конституция және Әділетті Қазақстан туралы пікірлесті.
Парламент Сенатының депутаты Бибигүл Жексенбай Қазақ ұлттық өнер университетінің студенттерімен және оқытушыларымен кездесу өткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жаңа Конституция жобасының ережелері және елімізде жүргізіліп жатқан реформалардың маңызы талқылаудың негізгі тақырыбы болды. Сенатор ұсынылған өзгерістер мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіруге, заң үстемдігін нығайтуға және азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздігінің кепілдіктерін күшейтуге бағытталғанын атап өтті.
Конституциялық өзгерістерді іске асырудағы, белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастырудағы және еліміздің қоғамдық-саяси өміріне қатысатын жастардың рөліне ерекше назар аударылды. Сондай-ақ, ғылым мен білім беруді дамытудың келешегі, университет қауымдастығының Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесі де қаралды.
Сенатор сонымен қатар Дүниежүзілік ҮЕҰ күніне арналған шарада сөз сөйлеп, Әділетті Қазақстанның қалыптасуындағы азаматтық сектордың маңызына тоқталды. Ол өз сөзінде үкіметтік емес ұйымдар мемлекеттік дамудың толыққанды қатысушылары және қоғамдық бақылау жүйесінің маңызды бөлшегі болып табылатынын жеткізді.
Сенатор азаматтық қоғамды дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын, «Қоғамдық бақылау туралы» заңды қабылдау, онлайн-петициялар институтын енгізуді атап өтті және бейбіт жиналыстар, еріктілік, қайырымдылық және мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы ережелерді жаңартумен бірге соңғы жылдардағы жетістіктерге тоқталды. Жаңа Конституцияның жобасы адамды басты орынға қоюға бағдарланған, цифрлық ортада азаматтардың құқықтарын қорғауды күшейтетін және мемлекет пен қоғамның өзара іс-қимылының әріптестік үлгісін бекітетіні туралы айтылды.
Шаралар қорытындысы бойынша жаңа Конституцияның жобасын талқылауға жастар мен азаматтық сектордың белсенді қатысуы әділеттілік қағидаттарын нығайтуға және еліміздің тұрақты дамуына ықпал ететіні атап өтілді.
