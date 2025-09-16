"Бейнеу-Сексеуіл" автожолы құрылысын қаржы ұйымдары қалай қолдайды?

Үйлестіру кеңесі "Бейнеу-Сексеуіл" автожолы құрылысының жобасын ЕҚДБ және ХҚДБ-ның қаржыландыруын мақұлдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен Халықаралық қаржы ұйымдарымен (ХҚҰ) ынтымақтастық жөніндегі үйлестіру кеңесінің отырысы өтті.
Жиында қатысушылар ірі инфрақұрылымдық жобаларды мемлекеттік кепілдікпен жүзеге асыру үшін Еуропалық қайта құру және даму банкінің (ЕҚДБ), Халықаралық қайта құру және даму банкінің (ХҚДБ), Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкінің (АИИБ) және Ислам даму банкінің (ИДБ) қаражатын тарту мәселесін талқылады.
Транскаспий халықаралық көлік маршрутының құрамына кіретін "Бейнеу-Сексеуіл" автомобиль жолының құрылысына ерекше назар аударылды. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жақын арада "Бейнеу – Сексеуіл" және "Бозой – Шалқар" учаскелерін қоса алғанда, жалпы ұзындығы 765 шақырым болатын жаңа автожол құрылысын бастау қажет. Көлік министрлігі техникалық-экономикалық негіздемені аяқтау мен құрылыс жұмысын бастау таяу уақытқа жоспарланғанын хабарлады. ЕҚДБ мен ХҚДБ 800 млрд теңгеден астам қаражат бөлу ниеті туралы мандаттық хат жіберіп, жобаны қолдауға дайын екенін растады.
Сондай-ақ "ҚТЖ" ҰК» АҚ-ның Трансказақстандық теміржол дәлізін дамыту жөніндегі Transforming Rail and Connectivity in Kazakhstan (Middle Corridor Development) жобасын ХҚДБ және АИИБ-мен бірлесіп жүзеге асыру мәселесі талқыланды.
Ислам даму банкімен арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарда инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу мәселесі бойынша ынтымақтастық бөлек қаралды. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің болжамы бойынша қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету 2030 жылға қарай өңдеу өнеркәсібінің Жалпы қосылған құнына (ЖҚҚ) 6,1% өсім береді.
Аталған инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру елдің халықаралық транзиттік дәліз ретіндегі әлеуетін едәуір нығайта түсуге мүмкіндік беріп, экономикалық тартымдылықты арттыруға және іскерлік ортаны дамытуға елеулі үлес қоспақ.