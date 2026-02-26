"Бейнеролик – жалған": Қорғаныс министрлігі ресми мәлімдеме жасады
Видео жасанды интеллект технологияларын (deepfake) пайдалану арқылы жасалған.
Кеше 2026, 23:51
БӨЛІСУ
Кеше 2026, 23:51Кеше 2026, 23:51
145Фото: Қорғаныс министрлігі
Әлеуметтік желілерде Қазақстан Қорғаныс министрінің әуе кеңістігі туралы мәлімдемесі ретінде тараған бейнеролик жалған. Бұл туралы министрліктің баспасөз қыметі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Желіде Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің еліміздің әуе кеңістігі арқылы әуе кемелерінің ұшып өтуіне қатысты ресми мәлімдемесі ретінде ұсынылған бейнеролик таралуда. Аталған бейнематериал – жалған. Видео жасанды интеллект технологияларын (deepfake) пайдалану арқылы жасалған, ал дауыс бұрынғы сұхбат негізінде құрастырылған. Таратылып жатқан ақпарат шындыққа сәйкес келмейді және қорғаныс ведомствосының ресми ұстанымын білдірмейді, - делінген хабарламада.
Ведомство бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен әлеуметтік желі пайдаланушыларын тек ресми дереккөздерге сенуге және тексерілмеген ақпаратты таратпауға шақырады.
Ең оқылған:
- Денис Теннің жолын жалғаған чемпион: Президент Михаил Шайдоровты марапаттады
- 8 наурыз қарсаңында көпбалалы аналарға әлеуметтік төлем беріледі
- 1000-нан астам сарбаз 300 млн теңге несиені кейін төлейтін болды
- Ауа райы: Қыстың соңғы аптасы қандай болады?
- Ақтөбеде күйеуін өлтірген әлеуметтік қызметкер сот залынан босатылды: Заңды ма?