Соңғы бірнеше жыл бойы Украинадан келген босқындарды орналастырған бұрынғы Тегель әуежайы жақын арада қабылдау орталығы ретінде жұмысын тоқтатады, деп хабарлайды BAQ.KZ DW-ге сілтеме жасай отырып.
Берлин билігі барлық тұрғындардың басқа жерге көшірілетінін және бұрынғы әуежай алаңында жаңа тұрғын үй ауданының құрылысы басталатынын хабарлады.
Тегель баспанасы өмір сүру жағдайлары үшін бірнеше рет сынға ұшырады - адамдар шатырлар мен терминалдарда орналастырылды, дегенмен орталық бастапқыда уақытша болуы керек еді. Кейбір украиндықтар онда екі жылдан астам уақыт өткізуге мәжбүр болды. Қазіргі уақытта Тегельде шамамен 1500 адам қалды, ал бір жыл бұрын бұл көрсеткіш 5000 болған.
Берлин билігі босқындарды интеграциялауды жеңілдету үшін қазір қала бойынша кішігірім нысандарда орналастыруды жоспарлап отырғанын түсіндіреді. Сонымен қатар, 8600 жаңа тұру орны құрылуда.
Тегель әуежайының орнында ғылыми-зерттеу және өнеркәсіптік паркі бар тұрғын үй ауданы салынады. Дегенмен, қабылдау орталығының бір бөлігі қалады: 2026 жылға қарай ол 2600 адамды орналастыруға арналған заманауи келу орталығына айналдырылады. Ол 2031 жылдың ортасына дейін пайдаланылады деп жоспарлануда.