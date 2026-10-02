Berlin Today: Тоқаевтың басшылығымен Қазақстан дамудың келесі кезеңінің экономикалық және әлеуметтік негіздерін қалыптастырып жатыр
Басылымның сарапшылары елдің экономикалық жетістіктеріне арналған мақала жариялаған болатын.
Сарапшылардың айтуынша, Қасым-Жомарт Тоқаев билікке келген соңғы жеті жылда Қазақстан ауқымды жұмыстарды қолға алды. Мемлекет экономикалық әлеуетін арттырумен қатар, кәсіпкерлікті дамытып, инфрақұрылымды жетілдіріп, өнеркәсіп өндірісін ұлғайтты.
Жалпы алғанда, бұл үдерістер Қазақстанның Орталық Азиядағы рөлін біртіндеп өзгертіп келеді.
Сонымен қатар республика өңірдегі көршілес елдердің үлесі есебінен кеңейіп келе жатқан ортақ нарықтың артықшылықтарын тиімді пайдаланып отыр. Қазақстандық өндірушілер үшін бұл – әлеуетті сатып алушылар санының артуын, ал логистикалық компаниялар үшін жүк ағынының ұлғаюын білдіреді.
Сонымен қатар Қазақстан өзінің өндірістік базасын нығайтып, негізінен шикізат экспорттаудан біртіндеп қосылған құны жоғары өнімдерді шетел нарықтарына шығаруға көшуге мүмкіндік жасап жатыр.
Нәтижесінде елдің экономикалық базасы әртараптанып, Қазақстан өңірлік сауда, инвестиция, өндіріс және логистика салаларында анағұрлым елеулі рөл атқара алады.
Сарапшылардың пікірінше, сақталып отырған елеулі сын-қатерлер аясында Президент Тоқаев пен оның командасының соңғы жеті жылдағы атқарған жұмыстары барған сайын нақты нәтижелермен айқындала түсуде. Мысалы, инфляция мәселесі. Бұл ретте экономиканы дамыту және әртараптандыру бағытындағы жұмыстар барған сайын айқын көрініс тауып келеді. Қазақстанның экономикалық көрсеткіштері қабылданып жатқан шаралардың нақты практикалық нәтиже бере бастағанын көрсетеді.
Мақалада Президент Тоқаевтың прагматикалық және көпвекторлы сыртқы саясатты ұстануына да ерекше назар аударылған. Бұл саясат ірі державалардың арасында орналасқан Қазақстан үшін аса маңызды болып қала береді, ол геосаяси жіктелу жағдайында елге капитал тартуға және маневр жасауды сақтауға мүмкіндік береді.