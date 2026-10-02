Berlin Today: Қазақстан өңірдегі негізгі экономикалық платформа рөлін атқарып келеді
Ірі неміс басылымының сарапшылары осындай қорытындыға келді. 1 қазанда жарияланған өз мақаласында сарапшылар Қазақстан экономикасының дамуына әсер ететін негізгі факторларды атады.
Басылым шетелдік капиталды тарту мәселесіне ерекше назар аударып отыр. Мақала авторларының пікірінше, бұл сала Қасым-Жомарт Тоқаевтың президенттік бағытының маңызды бағыттарының біріне айналған. Мемлекет басшысы билікке келген сәттен бастап инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасауға әрқашан үлкен мән берді.
Тек 2025 жылдың өзінде Қазақстан $20,5 млрд тікелей шетелдік инвестиция тартқан. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 14,4%-ға көп.
Мұнай, газ, уран және металдар дәстүрлі түрде маңызды рөл атқарып келеді. Алайда инвестициялық белсенділік біртіндеп басқа да бағыттарға – өнеркәсіп, өндіріс, көлік, логистика және өңдеу салаларына таралуда.
Бүгінде Қазақстан инвесторлар үшін табиғи ресурстардың мол қорының арқасында ғана емес, өзге де қырларымен тартымды. Қазақстан Орталық Азияның негізгі экономикалық платформасы рөлін атқарып келеді.
Қазақстанның экономикасы ауқымды, халықаралық бизнеске бағдарланған қаржылық инфрақұрылымы дамыған. Сонымен қатар бірнеше ірі өңірдің жетекші нарықтарына шығу мүмкіндігіне ие. Мұндай үйлесімділікті басқа елде қысқа мерзімде қайталау қиын.
Бұл жаһандық саудадағы өзгерістер аясында айрықша маңызға ие. Логистикалық бағыттардың қайта құрылуы компанияларды жаңа өндірістік алаңдар мен көлік дәліздерін іздеуге итермелеп отыр.
Қазақстан осындай бизнесті тарту үшін өзінің географиялық орналасуының артықшылықтарын пайдалануға ұмтылып отыр. Көлік инфрақұрылымы мен халықаралық бағыттарды дамыту елдің Азия және Еуропа нарықтары арасындағы байланыстырушы буын ретіндегі рөлін күшейтуі мүмкін.
Бұл республика үшін экономикасын дамытуға қосымша капитал тартуға, жаңа технологияларды енгізуге және жұмыс орындарын ашуға, сондай-ақ халықаралық өндірістік және сауда тізбектеріне неғұрлым тереңірек интеграциялануға жол ашады.